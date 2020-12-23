«البنوك السعودية» تحذر من «الفوركس»

جدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تحذيراتها من «شركات الفوركس غير المرخصة».

وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الأحلام التي تعد بها شركات الفوركس غير المرخصة، وهم يكلف الكثير.

ونصحت «لجنة التوعية المصرفية» بضرورة التأكد من قانونية أي عروض استثمارية تكون عبر اتصال أو رسالة أو إعلان عبر الإنترنت، وإذا كانت من جهات غير مرخصة بشكل رسمي؛ فالأفضل تجاهلها وعدم التعامل معها.

يشار إلى أن شركات «الفوركس» غير المرخصة، تمارس نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس»، وتقوم بالترويج لأنشطتها بشكل غير مشروع وتلجأ إلى أساليب غير مضللة للإيقاع بضحاياها.