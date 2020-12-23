شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية رائعة.. وزير الصحة يرفض وقوف أحد المواطنين خلال الحديث معه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأربعاء)، بجولة تفقدية في أحد المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا في الرياض.

وظهر الوزير، في فيديو نشرته قناة “العربية”، لحظة لقائه بعدد من المواطنين أثناء تلقيهم اللقاح في المركز، حيث قدموا له الشكر على جهوده الملموسة.

وأثناء حديثه مع أحد المواطنين من كبار السن رفض وزير الصحة وقوفه تبجيلاً للدكتور “الربيعة”، ليطلب منه وزير الصحة الجلوس وعندما رفض المواطن قال له الوزير إذا ظللت واقفاً فسوف أقف أنا أيضا.

وأكد الوزير للمواطنين أن دعم الدولة وسرعة القرارات المتخذة هما اللذان ساهما في هذا الإنجاز لتعزيز الرعاية الصحية.