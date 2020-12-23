شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: القبض على قائد مركبة تخطى السرعة المقررة بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأربعاء) إلقاء القبض على قائد مركبة تخطى السرعات المقررة، وفاجأ السيارات بالعبور من مكان غير مرخص للسير، في طريق الحرمين بجدة الجمعة الماضية.

وأشارت الإدارة إلى إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليه.

وكانت كاميرا مثبتة في سيارة أحد المواطنين، قد رصدت مخالفة قائد المركبة في عصر يوم الجمعة، وأرقام لوحاتها، وتقدم المواطن بشكوى لإدارة المرور عبر حسابها الرسمي على تويتر، لمعاقبة المخالف.