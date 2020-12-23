شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح عقوبة التزوير في أوراق إجابات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت وزارة العدل عبر برنامجها الثقافة العدلية “تعريف”، من التزوير في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها ، وأوضحت أن مثل هذه المخالفات تستوجب السجن والغرامة.

وأشارت إلى أن كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان برنامج “تعريف” قد حذر من تزوير أو منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مؤكداً أن المخالف سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.