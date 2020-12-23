شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «تليجرام» يعتزم تدشين خدمات مدفوعة خلال العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تطبيق تليجرام للتراسل المشفّر عن إطلاق خدمات مدفوعة الثمن اعتباراً من العام 2021 لتمويل نموه، وفق ما أفاد أحد مؤسسيه الروس.

وكتب بافيل دوروف على قناته بالتطبيق أن “تليجرام سيبدأ بتحقيق مداخيل اعتبارا من العام المقبل” من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات، مؤكداً أن “معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغيّر“.

ويعتزم التطبيق إطلاق ميزة مكالمات الفيديو بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكان تليجرام قد أعلن في أغسطس الماضي إطلاق ميزة مكالمات الفيديو تجريبيا، في ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مؤمنة بتقنية التشفيرend-to-endالتي تمنع أي طرف ثالث من اختراق المكالمة وبالتالي حماية الخصوصية.

وطرحت المنصة الإصدار 7.0.0 على القناة التجريبية، وهو الإصدار الذي يقدم دعمًا لمكالمات الفيديو إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى.

والتطبيق الذي تأسس قبل 7 أعوام، أكد أن الميزة الجديدة ستكون متاحة على الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و“ios”.

وحسب المدونة الرسمية لتليجرام، فإن المكالمات المرئية ستدعم وضع صورة داخل صورة، الأمر الذي سيسمح بقراءة المحادثات والقيام بأمور أخرى أثناء المكالمات.كما تم رصد ميزة مكالمات الفيديو حديثًا بواسطة أحد مستخدمي منصة تويتر.

وتُعد منصة تيليجرام واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات الموجودة، لكنها كانت تفتقر إلى ميزة مكالمات الفيديو.

ووعد تليجرام بطرح المزيد من الميزات والتحديثات في الإصدارات اللاحقة، ومنها إطلاق مكالمات مرئية جماعية في الأشهر المقبلة.

ولدى تليجرام أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتقول المنصة إنها واحدة من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها حول أنحاء العالم في مجال التواصل الاجتماعي.