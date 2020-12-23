مصر... وزيرة الصحة للمواطنين: لا تخافوا من الذهاب للمستشفيات

وقالت وزيرة الصحة في تصريحات بجلسة مجلس الوزراء نقلتها

#وزيرة_الصحة: متخافوش من الكشف في مستشفى تستقبل مصابى #كورونا لأن لهم مسارات مخصصة pic.twitter.com/7enZxS6dld — اليوم السابع (@youm7) December 23, 2020

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"اليوم السابع": "لا تخافوا من الذهاب للمستشفيات، خاصة تلك التي تستقبل مصابي كورونا ".

وتابعت بقولها "هناك مسارات مختلفة يتحرك بها مصابي كورونا والأطقم الطبية، غير التي تستقبل المرضى غير المصابين".

وتحدثت زايد عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وقالت: "التحور الأخير في كورونا لا يؤثر على نتيجة اللقاح، كما أنه لا يسبب درجة أشد من المرض".

وتطرقت كذلك إلى لقاحات "كوفيد 19"، وأوضحت بقولها "التطعيم باللقاح حاليا للأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم تحديد مركز لتقديم اللقاحات في كل محافظة بمصر".

​وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أن أرقام إصابات كورونا ترتفع بسرعة كبيرة حاليا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 911 إصابة بكورونا في مصر و42 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأتمت وزيرة الصحة تصريحاتها قائلة "حافظوا على كبار السن، وقللوا من التقارب في الفترة الحالية واحموا أنفسكم".