الحريري: لبنان ينهار ويجب الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ البلاد... فيديو

بيروت - سبوتنيك. وقال الحريري، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، "ربما نتأخر في تشكيل الحكومة وهذا الأمر للأسف يشكل ضغطاً على البلد"، مضيفًا "أتمنى أن يكون هناك حكومة، ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة والأكيد أن هناك وضوح في المشاكل السياسية الموجودة".

وتابع "يجب أن يعلم السياسيون أن البلد ينهار بشكل سريع، ويجب الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين"، مؤكدًا أنه "ولا شك لدّي بأن لحظة تشكيل الحكومة ستكون انطلاقة لإنقاذ البلد".

وأضاف "يمكن عم نتأخّر في تشكيل الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطا على البلد، ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها".

وكان الحريري قد تعهد لدى اختياره رئيسا للحكومة للمرة الرابعة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية. لكن الخلافات السياسية القديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".

وأدى الانهيار الاقتصادي إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في الفقر، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية)، خصوصا بعد حادثة مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.