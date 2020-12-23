صورة مركبة لرئيس جزائري يقبل يد ملك المغرب محمد الخامس تثير ضجة

أحد هذه المنشورات المتداولة بكثافة مؤخرا، هو صورة لغلاف صحيفة "لوموند الفرنسية" يظهر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وهو يقبل يد ملك المغرب محمد الخامس، هي إضافة جديدة لسلسلة المنشورات والمعلومات الزائفة المتداولة مؤخرا في البلدين.

يظهر في الغلاف أيضا عنوان رئيسي كتب فيه "الملك محمد الخامس يستقبل الرئيس هواري بومدين".

وجاء في التعليق المرافق للمنشور: "800 مليون دينار جزائري الصفقة التي أعلنها حكام الجزائر لمن استطاع محو هذه الصورة عن الشبكة العنكبوتية، الرئيس الجزائري هواري بومدين يقبل يد المغفور له محمد الخامس".

بعد التأكد عبر محركات البحث، يتبين أن الصورة معدلة، والأصلية منها منشورة في بعض التقارير عن المغرب، ويظهر في وصفها أنها لولي العهد الحسن وهو يقبل يد والده محمد الخامس عام 1950.