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مسؤول جزائري يؤكد أن موقف بلاده من الصحراء الغربية غير قابل للتنازل

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وقال شنين، إن "أحداث الكركرات أفشلت استراتيجيات التعتيم الإعلامي والمغالطات السياسة والمماطلة الدبلوماسية المغربية بمجلس الأمن" .

وأكد المتحدث على أن "تنسيق مواقفنا في الأطر البرلمانية المتعددة الأطراف التي نحن أعضاء فيها خدمة لقضية الصحراء الغربية، ومواقف الجزائر غير قابلة لا للمقايضة ولا للتنازل ولا للمراجعة".

© REUTERS / NIR ELIAS

وأضاف: "الجزائر قلعة شامخة للدفاع عن الحق في تقرير المصير وفاعل ومساهم في صناعة الأمن إقليميا ودوليا".

وتابع: "ملف الصحراء الغربية هو الأكثر قانونية وشرعية لدى الأمم المتحدة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 10 من ديسمبر/ كانون الاول الجاري، عن توقيع إعلان يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، تزامنا مع الكشف عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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