شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: يوجد تعقيدات فى تشكيل الحكومة اللبنانية ونحتاج إلى اختصاصيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف بتشكيل الحكومة، وجود تعقيدات واضحة فى العملية السياسية اللبنانية، قائلا: "الأكيد أن هناك وضوح في المشاكل السياسية الموجودة، نحن نحتاج الى حكومة من إختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار".

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"أتمنى أن يكون هناك حكومة ولكن لا يزال هناك تعقيدات واضحة، والأكيد أن هناك وضوح في المشاكل السياسية الموجودة، ماحدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الإنهيار" ولكن نحن نحتاج الى حكومة من إختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار ولن أتوقف إلا عند تشكيل الحكومة ويجب إعادة بناء الثقة ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع".



الحريرى



سعد الحريرى

وتابع :"عظمة لبنان باللبنانيين ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار ولكن يجب ان نتواضع فلبنان يستحق أن نضحي لأجله".

واستمر:"الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و"يمكن عم نتأخّر" في تشكيل الحكومة وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها، على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة".