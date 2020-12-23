شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "رويترز" بمنتدى الإعلام العربى: تفنيد الأخبار الكاذبة من صلب رسالة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مايكل فريدنبرج، رئيس "رويترز" العالمية خلال كلمته فى جلسة "المستقبل.. رقمي" ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي فى دورته الـ19 ،التي نظمها نادي دبي للصحافة اليوم افتراضياً، عن العديد من الجوانب المهمة ذات الصلة بأبعاد الواقع الإعلامي الراهن وأبرز المؤثرات التي باتت تتحكم بشكل كبير في مساره، وما تستوجبه على قطاع الإعلام من تحرك سريع في سبيل البقاء في وجه ما جلبته تلك المؤثرات من تحديات موازيه كان لمؤسسات الإعلام نصيبٌ منها.



رئيس وكالة رويترز

وأعرب فريدنبرج عن شكره لنادي دبي للصحافة لتوجيه الدعوة له للمشاركة هذا التجمع المهم، وقال إن العالم قد تغير كثيراً منذ آخر انعقاد لمنتدى الإعلام العربي، ومن أهم التطورات التي طرأت خلال تلك الفترة ظهور "فيروس كوفيد-19" الذي لا يزال العالم في سباق محموم للتغلب عليه، وهي مرحلة تكون الأخبار الموثوقة فيهاأكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يكون لزاماً على المؤسسات الإخبارية إمداد متابعيها بأخبار دقيقة وموثوقة من أجل مساعدتهم على تكوين قناعات شخصية واضحة وقرارات مبنية على أساس من الحقائق.



أحمد محمد بن راشد يستمع إلى فريدنبرج

وأشار مايكل فريدنبرج إلى أن مؤسسات الأخبار لا تلبث أن تشعر بالضغوطات التي خلّفها كوفيد-19 أسوة بباقي القطاعات حول العالم. وقال: "يتوجب علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل والمتغيرات العالمية للاستجابة لها بما في ذلك العوامل الجيوسياسية، مثل تنامي مشاعر القومية الاقتصادية،وازدهار التجارة الإلكترونية، وعولمة المعلومات، وكذلك التغيرات الاجتماعية، ومنها تسارع الحراك الاجتماعي بين الطبقات، والتركيز على الاستدامة، والتأثير المتنامي لحركة المساواة العالمية، ناهيك عن التطور التكنولوجي السريع في المجال الإعلامي".

وأوضح رئيس "رويترز" أن التفاعل بين كافة تلك العوامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 أسهم في إحداث تأثيرات عميقة على صناعة الإعلام، وعلى أكثر من صعيد، حيث أصبحت النماذج الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية تقف في مواجهة مباشرة مع تحديات جلبتها تلك المتغيرات لاسيما مع تحول الإعلان إلى المنصات الرقمية، التي باتتمن المصادر الأساسية للمعلومات في هذه الآونة، إضافة إلى التقنيات الجديدة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلات، وجمع البيانات، وغيرها،فيما بات من المُلاحظ اتجاه العديد من الشركات الإعلامية إلى دمج أعمالها من أجل توسيع نطاق انتشارها وزيادة مستوى الكفاءة وتقليل النفقات.

ودفع فريدنبرج بأنه على الرغم من الفوائد التي تحملها المنظومة الرقمية إلا أنها تشكل كذلك تحدياً جديداً لكونها تزيل الحواجز المهنية الفاصلة بين تخصصات مؤسسات النشر ومؤسسات البث التلفزيوني، والإعلام الاحترافي والإعلام القائم على الفرد، وحتى المستخدمين المطورين للمحتوى (UGC Creators).

وأكد رئيس وكالة "رويترز" للأخبار أن أزمة الثقة تشكل العامل المشترك الذي يجمع كافة مؤسسات الإعلام في هذا الوقت الاستثنائي، حيث أصبحت المعلومات المغلوطة أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، لاسيما في هذه المرحلة التي يعاني منها العالم من تبعات جائحة كوفيد-19، منوهاً أن علىالمؤسسات الإعلامية مواكبة تلك المتغيرات والتعاطي بإيجابية مع ما يصحبها من تحديات، وإلا ستتخلّف عن ركب التقدم مُكبّلةًبممارسات الماضي.

وقدّم المتحدث وصفةً لتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي، تتكون من عدة محاور: أولها البدء في بناء الثقة، مُذكّراً أنه كي تتمكن المؤسسة الإعلامية من نيل الثقة عليها أولا أن تكون جديرة بها، وهو ما يعني الالتزام بقواعد العمل الصحافي من النزاهة والموضوعية والاستقلالية وجودة المحتوى، والتي تزداد أهميتها في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن.

وقال: "على مدار تاريخ الإعلام، كانت دائرة صناعة المحتوى تمر بمرحلتين أساسيتين الأولى تطويره ومن ثمَّ توزيعه؛ إلا أنه مع انتشار المنصات الرقمية، نجد أن هناك حاجة لإضافة مرتكز ثالث إلى هذه الحلقة، وهو "التحقق" من المحتوى ومدى صدقيته، ما يستوجب استحداث نموذج جديد لسلسلة توريد المحتوى تبدأ بتطويره ومن ثم التحقق منه ومن بعدها يأتي التوزيع، وهو ما نعتبره جزءاً مهماً من الحل في مواجهة الأخبار "المُفبركة".

ولفت مايكل فريدنبرج إلى أنه يجب على مؤسسات الإعلام العمل بلا هوادة لاستحداث أساليب جديدة لإنتاج ومشاركة المحتوى، ما يستوجب الاستثمار في تقنيات بالغة التطور، وتحسين المنتج الإعلامي بناء على تجارب المتلقين ومستهلكي المحتوى الإعلامي وآرائهم في المحتوى المقدم لهم، إضافة إلى التحكُّم في قنوات التوزيع بقدر المستطاع.

وأضاف: "هناك الكثير من الناشرين يعتقدون أن منصات التواصل الاجتماعي سيكون لها أثر كبير في انقاذ الصناعة مقابل التخلي عن جانب كبير من السيطرة على المحتوى، ولكن على المؤسسات الإعلامية التحكم في سمات منتجها الإعلامي الأساسية، وخاصة أسلوب توزيعه، وألا تتنازل عن هذا الحق للآخرين، لأن ذلك يساعد مؤسسات الإعلام على النمو، مع الاستفادة من الاشتراكات المدفوعة مقابل ما تقدمه من محتوى رقمي".

وأشار رئيس رويترز إلى ضرورة تطوير مؤسسات الإعلام لأعمالها وإيجاد سبل جديدة لتنويع أنشطتها ومواردها، ما يعني الاستفادة من الفرص المتاحة والتي تهيئها التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي،لاكتشاف وتفعيل موارد عائدات مالية جديدة، وتفعيل النشاط الصحافي القائم على البيانات؛إذ يمكن في عصر الشبكة المعرفية (Cognitive Web) اعتبار تريليونات الأجهزة كعملاء محتملين، منوهاً أن مفتاح النجاح لأي مؤسسة إعلامية في العصر الحالي يكمن في عدم الاستسلام للوضع القائم، ومضاعفة العمل من أجل توسيع نطاق الانتشار، ومن يتخلف عن ذلك النهج ربما سيشعر بتبعات مؤلمة في السنوات المقبلة.

وقال: " يجب أن يُراعي في هذا التحول دور المؤسسات الإعلامية في المجتمع؛ فالعمل الصحافي يجمع ما بين كونه نشاط اقتصادي، وخدمة عامة، فقوة الحقائق الداعمة للحوار المجتمعي يمكنها دحض ظاهرة المعلومات المضللة وتفنيد الأخبار الكاذبة، وهذه المهمة في واقع الأمر تندرج في صلب رسالة الإعلام؛ فالمؤسسات الإعلامية تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة نحو تثقيف مستهلكي الأخبار حول المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. ومن أجل معالجة هذه المسألة بشكل كامل، يجب العمل على محوريين أساسيين: الأول تقديم أخبار دقيقة ومحايدة وغير منحازة، والثاني: تثقيف المتلقي حول كيفية فرز الأخبار الموثوقة من تلك المفبركة، بينما تبقى حماية الصحافة المستقلة، ومحو الأمية الإعلامية جزءاً لا يتجزّأ من مسؤولية المؤسسات الإعلامية تجاه المجتمع."

وشدد رئيس رويترز على أهمية الاستثمار في الكوادر الإعلامية الذين يشكلون العنصر الأهم في منظومة العمل الإعلامي، بما يستوجبه ذلك من تنميه مهاراتهم وحمايتهم، خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات التي تُعدُّ تهديداً مباشراً لسلامتهم، علاوة على التأكد من تنوّع فريق العمل بما يعكس تنوّع العالم الذي تغطي المؤسسة الإعلامية أخباره وتتابع تطوراته، علاوة على إعدادالبيئة اللازمة لاحتواء هذا التنوع وتغذية التفاعل الإيجابي بين مكوناته، وتشجيع العاملين على العطاء في ضوء ما توفره المؤسسة من بيئة داعمة تراعي احتياجاتهم.

ولفت مايكل فريدنبرج إلى التأثيرات الإيجابية الكبيرة للشراكات في هذا النموذج الجديد للإعلام، وهو الأمر الذي لا ينفي استمرار المنافسة الصحية بين مؤسسات الإعلام، التي ستكون في نهاية المطاف في حاجة إلى بناء تحالفات جديدة تعود بالنفع على أطرافها وعلى عملائها في آن، حيث يمكن لهذه التحالفات أن تتخذ أكثر من قالب، فالجميع شريك في مواجهة ذات التحديات، والتعاون هو السبيل الوحيد للتفوق في مواجهتها.

واختتم رئيس رويترز العالمية حديثه بالتأكيد على ضرورة تقبُّل التغيير ومواكبته ومواصلة العمل من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية وأخبار ذات درجة عالية من الصدقية؛ إذ أصبح العالم الرقمي بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى معلومات موثوقة يمكن الاعتماد عليها، وبالعمل معاً ومشاركة الرؤى والأفكار حول تلك التوجهات، يمكن التغلب على تبعات جائحة كوفيد-19 والخروج منها أقوى مما مضى.