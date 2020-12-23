شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإعلام شريك مهم فى مسيرتنا ونتطلع لرسائل بناءة تخدم مجتمعاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بشأن منتدى دبى للصحافة، حيث كتب :"حرصت طوال السنوات الماضية على حضور منتدى الإعلام العربي وتكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية ... اليوم تابعت بعض جلساته الافتراضية في دورته الحالية التي تُعقد عن بعد...الاعلام شريك مهم في مسيرتنا ونتطلع لرسائل بناءة تخدم قضايا مجتمعاتنا وتساهم ايجابياً في بناء مستقبل المنطقة".

وكان موقع ”الخليج 365” قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

موقع ”الخليج 365” كان قد رشح من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة بالعام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور الخليج 365 فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى.