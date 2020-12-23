شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون من ذوى الاحتياجات الخاصة يشاركون فى سباق للدراجات فى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جمعية أهلية سباق للدرجات في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة لدعم ذوى الاعاقة، وضم السباق مجموعة من الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تسليط الضوء على قضايا ذوى الاعاقة وقصص نجاحهم ومعاناتهم وزيادة وعى المجتمع المحلى حول حقوق ذوى الاعاقة ودعم حقوقهم في فلسطين.

وعرضت وكالة فرانس برس، تقرير من سباق الدراجات الذي يشاركه فيه شباب من ذوي الاعاقة، وعلق لؤي ابو سيف المدير التنفيذي لجمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي المنفذة للسباق، قائلا: "السباق اسمه "I can" وهو الاول من نوعه في فلسطين والهدف من خلاله تسليط الضوء على قضايا ذوى الاعاقة".



جانب من السباق



سباق المعاقين فى فلسطين

وضم سباق الدراجات "I can" حوالى 30 شابا فلسطينيا من ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما عبر وحيد رباح أحمد المشاركين انه حدث جديد أن يتم تنظيم سباق في البلد وحدث مهمة لهذه الفئة، قائلا: "انا سعيد بهذه المبادرة من هذا النوع وسعيد بكمية الشباب اللى شاركت في الفاعلية".

وفى سباق آخر ولكن في الصين، عرضت قناة يورونيوز فيديو لأطفال صغار يخوضون سباق دراجات هوائية دون دواسات فى الصين.

وخاض أكثر من 240 طفلا سباق الدراجات الهوائية دون دواسات، في شونغ كينج جنوب غربي الصين، حيث كانوا مجهزين بمختلف وسائل حماية القيادة على خط الانطلاق، وارتدوا الخوذات ووسادات للركبة، وخلال السباق هناك من أضاع طريقه نحو خط النهاية، وفيما أكمل آخرون بنجاح السباق.

ويأمل الأولياء أن يبنى أبناؤهم شخصية وبنية جسدية قويتين من وراء المشاركة فى مثل هذه السباقات، وأما منظمو السباق فيرون أن المناسبة فرصة لمساعدة الأطفال على بناء الحركات بشكل متناسق لدى الأطفال فى سن مبكرة.