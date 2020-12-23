شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر - بايونتيك" ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة الصحة فى دبى، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث فى دبى ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حملة التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 "فايزر- بيونتيك"، فى دبى.

ونشر الحساب الرسمى لهيئة الصحة فى دبى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تفاصيل بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أكد ان حملة التطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح "فايزر"، والحملة تستهدف فى مراحلها الأولى كبار السن والحالات المرضية المزمنة وأصحاب الهمم وخط الدفاع الأول والعاملين في المهن الحيوية.

ووضحت هيئة الصحة في دبى عن الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في بداية حملة التطعيم وهم، على سالم على العديدى، من كبار المواطنين (84 عاماً)، وشماء سيف راشد العليلى، من إسعاف دبى (36 سنة)، والممرضة فى هيئة الصحة في دبي أشا سوسن فيليب (45 عاماً)، وعادل حسن شكرالله عبدالله من شرطة دبي (32 عاماً)، و آصف خان فضل سبحان، سائق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي (37 عاماً).