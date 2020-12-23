والى القضارف يؤكد دعم القوات المسلحة لاستعادة الأراضى السودانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد والي القضارف (شرق السودان) الدكتور سليمان على، دعم حكومة الولاية ومساندتها للقوات المسلحة وقيادة الفرقة الثانية مشاة بالولاية، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تأمين المواطنين على الشريط الحدودي واسترداد الأراضي السودانية.

وشدد والي القضارف، لدى تسليمه اليوم قافلة دعم حكومة القضارف للقوات المسلحة، على أهمية رفع الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة، داعيا جميع مواطني القضارف والسودان للوقوف مع القوات المسلحة ودعم جهودها على الشريط الحدودي، مع اثيوبيا.



من جانبه، أكد قائد الفرقة الثانية مشاة اللواء الطيب الجزولي، أن هذا الدعم يعتبر أمرا طبيعيا، لأن القوات المسلحة جزء أصيل من مواطني القضارف، لافتا إلى أن القوات المسلحة ستظل حارسة لبوابة الشرق والدفاع عن الوطن.



وزار والي القضارف يرافقه قائد الفرقة الثانية مشاة وعدد من المسئولين بالولاية، اليوم الاربعاء، جرحى ومصابي العمليات العسكرية بالشريط الحدودي مع اثيوبيا، في مستشفى الجيش، مشيدا بتضحيات أفراد القوات المسلحة وبذلهم الأرواح من أجل الوطن.

