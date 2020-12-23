شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلاغ من مواطنة.. ضبط جريمة تستر في تقنية المعلومات بالرياض والتشهير بالمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تزاول أنشطة تقنية المعلومات بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطنة عن الاشتباه بحالة التستر لمنشأة تزاول نشاط تقنية المعلومات والحاسب الآلي بحي الملز في الرياض، وبالوقوف على البلاغ ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه منها أختام ودفاتر شيكات ومستندات صرف عمولات ومستحقات وعقود توريد وحوالات بنكية، إلى جانب تشغليه مقيمين من جنسيته وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك وهو ما يؤكد تسييره لأعمال المنشأة إدارياً ومالياً، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.