بالفيديو.. القوات البحرية تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام «MH-60R»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد الغفیلي اليوم (الأربعاء)، الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام من نوع (MH-60R)، وذلك في مطار القوات البحرية بالجبيل. وتم التدشين بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطـة(CMF)الفريق سامويل بابارو. وأعرب الفريق الركن الغفيلي خلال حفل التدشين عن فخر القوات البحرية الملكية بانضمام الطائرات العمودية البحریة القتالیة متعددة المهام(MH-60R)تماشـیاً مع الأهداف الاستراتيجية للرؤیة المستقبلیة لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز وسمو ولي عهده، وسمو نائب وزير الدفاع.

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