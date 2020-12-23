شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 677 مركبة «جيب كومباس» لوجود خلل في «مسَّاحات الزجاج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة “التجارة” عن استدعاء 677 مركبة “RAM 1500″، “Jeep / Compass”، 2019 – 2020م.

وأوضحت التجارة ، إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية عدم عمل مسَّاحات الزجاج الأمامية بالشكل الصحيح، مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة ، الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.