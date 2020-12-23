كيف تواجه حرقة المعدة في موسم الأعياد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يسبّب تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة خلال موسم الأعياد يتسبب في الإصابة بحرقة المعدة، والتي تتمثل أعراضها في ألم حارق خلف عظمة القص والتجشؤ المتكرر والشعور بضغط في المعدة، وذلك بسبب ارتجاع حمض المعدة.



ولمواجهة حرقة المعدة، تنصح الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي أن بشرب كوب ماء فاتر من الصنبور أو كوب من الحليب، حيث يعمل ذلك على تخفيف حمض المعدة. ويعمل مضغ العلكة على تنشيط إفراز اللعاب، ومن ثم تخفيف حمض المعدة.

ويمكن أيضاً مواجهة حرقة المعدة من خلال ممارسة رياضة المشي بعد تناول الطعام الدسم. ومن المهم أيضاً رفع الجزء العلوي من الجسم بعض الشيء أثناء النوم.

وللوقاية، ينبغي تناول كميات قليلة من الطعام موزعة على مدار اليوم، مع الابتعاد عن الوجبات الثقيلة والأطعمة الدسمة والكحول والنيكوتين.