وزيرة الهجرة المصرية تزف بشرى سارة لمواطنيها العالقين في الإمارات

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر "فيسبوك" بيانا لإعلان الوزيرة أن مؤسسة "مصر الخير" تتحمل نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات والأولوية لمن انتهت فترة حجرهم.

وتقدمت مكرم بالشكر لـ"مصر الخير" والنائب عباس السادات والمصري المقيم بالإمارات مينا زاهر لمساعدتهم العالقين.

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وقال البيان، إنه "في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لموقف المصريين العالقين بدولة الإمارات، عقب تعليق الطيران بدولة الكويت الشقيقة، فقد قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، لبحث دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات".

وأضاف البيان "كما تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير"، حيث تم الاتفاق على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة".

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.