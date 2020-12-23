شركة "إيني" الإيطالية تعلن عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر

ووفقا لبيان الشركة فإن "الاكتشاف الجديد يضيف 10 آلاف برميل يوميا من النفط إلى إنتاج الشركة الحالي في الصحراء الغربية لمصر".
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وقالت إن "التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب".
وتمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية في مصر، حصة 38% في امتياز اكتشاف وإنتاج النفط في الصحراء الغربية بمصر، بينما تمتلك "لوك أويل" االروسية 12% والهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 50%.
وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد. ويبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات نحو 320 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وفي وقت سابق، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن هناك الكثير من المشروعات القادمة مع إيني الإيطالية "الذين نعتبرهم شركاءنا الاستراتيجيين"، وإنه لا يتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط في 2021، ويتوقع سعرا حول 50 دولارا للبرميل.
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