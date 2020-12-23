صحفي كويتي: لا توجد معارضة في بلادنا

وأضاف الجار الله، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "في الكويت لا توجد معارضة، فيه تكتلات مصالح قبلية أو طائفية".
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وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، بعد أيام من انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد.
وقال مراقبون إن مجلس الأمة الذي سيطرت عليه قوى المعارضة بشكل كبير هاجم الحكومة التي لم تبدأ في عملها بعد"، مؤكدين أن "الوزارة الجديدة التي أغلب وزرائها من الوجوه الجديدة لابد وأن تأخذ فرصة كاملة للإصلاح، ومن ثم الحكم عليها برلمانيًا".
وأبدى عدد من النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اعتراضهم على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اعتبر بعض النواب أن الخالد لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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