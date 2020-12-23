الجيش العراقي يعلن مقتل معاون والي العراق في "داعش"

وقال رسول في بيان، إن "وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت فجر اليوم، واجبين نوعيين في مناطق جنوبي محافظة كركوك وغربي العاصمة بغداد"، وفق موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف أن "قوة تكتيكية خاصة نفذت واجبا استباقيا بالطائرات المروحية في منطقة وادي الشاي، أسفر عن مقتل عنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عصابات داعش بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهم، أحد هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لما يعرف بوالي العراق الملقب (شعلان)".

وأوضح رسول، أن "أبطال الجهاز تمكنوا من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل إليهما بناء على معلومات إستخبارية دقيقة".

وعثرت القوات العراقية، أمس الثلاثاء، على مغارات بداخلها عدد من العبوات الناسفة وأسلحة مختلفة كان يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "تمكن أبطال قيادة عمليات الأنبار ومن خلال فرقة المشاة الأولى وأثناء واجب تفتيش مناطق شمال الطريق الدولي السريع من العثور على مضافة على شكل مغارة توجد بداخلها بندقية كلاشنكوف عدد/3".

وأضاف البيان "تم العثور على مضافة ثانية يوجد بداخها تجهيزات عسكرية، جهاز موترلا يدوي عدد/2، بطارية جهاز موترلا يدوي، ناظور نهاري، مشلح مخازن تم رفع المواد من قبل القوة المنفذة للواجب".

وتابع البيان "وبناء على ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة في منطقة الزوية الشرقية ضمن قاطع فوج طوارئ الأنبار/19 خرجت قوة من الفوج أعلاه معززة بمفارز معالجة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة العاشرة لغرض تدقيق المعلومة حيث تم العثور على عبوات ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لتر من مادة C4 عدد/25 من مخلفات "داعش" الإرهابي تم تفجيرها من قبل المفرزة موقعيا تحت السيطرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.