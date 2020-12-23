شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس «كورونا».. ونعمل على إنشاء مراكز للتطعيم بجميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة أن شركة “فايزر” الألمانية أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وأضافت وزارة الصحة أنها الخليج 365 مراقبة تحور فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أن هناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم. وأكدت أنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكةمطمئن جداً فيما يتعلق بالجائحة، مشيرة إلى أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة. وأشارت إلى أنها تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس «كورونا».. ونعمل على إنشاء مراكز للتطعيم بجميع المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.