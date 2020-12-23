شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة الشرقية تطيح بمواطن امتهن سرقة الجوالات بعد إيهام أصحابها بشرائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت شرطة المنطقة الشرقية ، القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، بعد قيامه بسرقة هواتف عرضها أصحابها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقام المواطن بإيهام أصحاب الهواتف برغبته في شراء أجهزتهم ، بعد عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد مقابلتهم وتفحص الجهاز يقوم بسلبه والهرب من الموقع .

وبعد القبض عليه ، أقر المتهم بسرقة 29 هاتفاً بنفس الأسلوب ، فيما سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة .