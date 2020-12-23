شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة الشرقية تطيح بمواطن امتهن سرقة الجوالات بعد إيهام أصحابها بشرائها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة المنطقة الشرقية ، القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، بعد قيامه بسرقة هواتف عرضها أصحابها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقام المواطن بإيهام أصحاب الهواتف برغبته في شراء أجهزتهم ، بعد عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعد مقابلتهم وتفحص الجهاز يقوم بسلبه والهرب من الموقع .
وبعد القبض عليه ، أقر المتهم بسرقة 29 هاتفاً بنفس الأسلوب ، فيما سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شرطة الشرقية تطيح بمواطن امتهن سرقة الجوالات بعد إيهام أصحابها بشرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.