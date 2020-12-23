شكرا لقرائتكم خبر عن المصلح يوضح أحكام الطلاق.. وهل يقع برسالة عبر مواقع التواصل؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أحكام الطلاق وهل يقع برسالة عبر مواقع الاجتماعي، حيث قال إن الطلاق حل وثاق وفك ارتباط، وقد جعل الله تعالى له من الأحكام وبين فيه من المسائل التي يحتاجها أهل الإسلام، وما ينبغي للمؤمن أن يقف عليها ولا يتجاوز فيها حدود الله عز وجل.

وأضاف أن الطلاق ليس أمراً يُفعل من غير هدي ومن غير شرع، إنما هو شريعة محكمة وليست أهواء متحكمة، وليس عصبية جامحة ولا انفعال غير منضبط، بل يجب أن يكون وفق ما أمر الله تعالى به.

فإذا أراد الإنسان أن يُطلق فيطلق في طهر لم يجامع المرأة فيه فلا يجوز طلاقها في حيض، أي يطلقها في طهرها دون أن يمسها، فإذا كانت المرأة حائض وجب عليه أن يمسك حتى تطهر ثم يطلقها، وإذا كانت طاهرة ومسها وجامعها وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها.

وتابع الشيخ المصلح أن الطلاق عبر وسائل التواصل أو الطلاق الإلكتروني أو عبر رسائل البريد الإلكتروني “الإيميل”، هو كتابة للطلاق، وهنا نرجع لحكم كتابة الطلاق، وفيه أقوال لأهل العلم فمنهم من يقول إن الطلاق الكتابي لا يقع مطلقا فلا بد من لفظ، ومنهم من يقول إنه يقع إذا وجه الزوج الكتاب إليها، ومنهم من يرى أنه يقع إذا نوى وقصد ولو لم يرسل إليها رسالة.

وقول جمهور أهل العلماء أن الطلاق يقع بالكتابة إذا صاحبه نية الزوج في الطلاق، ذلك لأن الكتابة نوع من الإبانة.