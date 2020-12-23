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وذكر نجم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "المفاوضات السياسية لن تتأثر باعتذار ملادينوف عن تولي المنصب خاصة وأن وليامز تضع اللمسات الأخيرة على الحوار السياسي المقترح خلال الفترة المقبلة".
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل "لأسباب شخصية وعائلية".
ووافق مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز ستستمر في هذا الدور.
وكان من المقرر أن يحل ملادينوف محل غسان سلامة الذي ترك منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس/ آذار لشعوره بالإجهاد.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: ضغوط مورست على ملادينوف للاعتذار عن منصبه كمبعوث لليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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