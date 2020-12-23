السعودية: البدء في توطين المهن المحاسبية بحد أدنى للأجر 6000 ريال

وبحسب بيان الوزارة، قال الراجحي: "أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها".
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وأوضح أنه "تم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف وغيرها".
وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.
كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.
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