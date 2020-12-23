السعودية: البدء في توطين المهن المحاسبية بحد أدنى للأجر 6000 ريال

وبحسب بيان الوزارة، قال الراجحي: "أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها".

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وأضاف أن "ذلك يأتي ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل"، وتابع أن "القرار سيوفر 9800 وظيفة".

وأوضح أنه "تم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف وغيرها".

وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.