شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع عقد بـ2.6 مليار دولار مع شركة كورية لبناء أول مراحل ميناء الفاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة رويترز أن العراق سيوقع عقدا بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة كورية جنوبية لبناء أول مرحلة من ميناء الفاو فى الجنوب.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن قوباد طالبانى نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوله اليوم الثلاثاء، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية فى بغداد بشأن الميزانية الاتحادية للعام 2021، ولم يذكر قوباد طالبانى تفاصيل بخصوص الاتفاق فيما أوردته الوكالة الرسمية، كان مجلس الوزراء العراقى وافق أمس الاثنين على مسودة لميزانية 2021 حجمها 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار) وسط أزمة اقتصادية ومالية يكابدها البلد من جراء تدنى أسعار الخام.

يتوقع العراق فى مسودة الميزانية تصدير 3.25 مليون برميل يوميا من النفط، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية شبه المستقلة فى الشمال.