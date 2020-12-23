شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، ونقلا عن إعلام إيراني أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري متواجد في بغداد.

دعت الأمم المتحدة إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووى، مشيرة إلى أن إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزى.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووى والصاروخى، أن إيران نفت اتهامات تتعلق بنقل أسلحة إلى ليبيا، قائلة: لم نتمكن من إثبات نقل إيران قذائف صاروخية لليبيا.

وذكرت أن انتشار السلاح النووى يشكل تهديدا عالميا، مردفة: "بذلنا جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران"، وأشارت إلى أن الاتفاق النووى مع إيران منعها من تطوير سلاح ذرى.