شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص 5 هواتف ذكية في عام 2020.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد عام 2020 الذي أوشك على الانتهاء إصدار العديد من الهواتف الذكية، ومن بينها هواتف تتمتع بمزايا عديدة رغم رخص ثمنها ، وفيما يلي أفضل 5 هواتف رخيصة الثمن في 2020، بحسب ما أورد موقع تومز غايد الإلكتروني:– Google Pixel 4a الشاشة: 5.81 بوصةOLED (2340 × 1080) وحدة المعالجة المركزية: Snapdragon 730G ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت التخزين : 128غيغابايت الكاميرا الخلفية: 12.2 ميغابكسل. الكاميرا الأمامية: 8 ميغابكسل الوزن: 5.04 أونصة. السعر: 349 دولاراً. iPhone SE الشاشة: 4.7 بوصةLCD (1334 × 750) وحدة المعالجة المركزية: A13 Bionic ذاكرة الوصول العشوائي: غير معروف التخزين: 64 غيغابايت، 128 غيغابايت، 256 غيغابايت الكاميرا الخلفية: 12 ميغابكسل الكاميرا الأمامية: 7 ميغابكسل الوزن: 5.22 أونصة السعر: 339 دولاراً. Moto G Power الشاشة: شاشةLCDمقاس 6.4 بوصة(2300 × 1080) وحدة المعالجة المركزية: Snapdragon 665 ذاكرة الوصول العشوائي: 4 غيغابايت التخزين: 64 غيغابايت، قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية: عرض 16 ميغابكسل؛ 8 ميغابكسل فائقة السرعة؛ 2 ميغا بكسل ماكرو الكاميرا الأمامية: 16 ميغابكسل الوزن: 7 أونصات السعر: 250 دولاراً يتميز بعمر البطارية الذي قد يصل إلى 11 ساعة متواصلة من التشغيل. TCL 10 5G UW أفضل هاتف رخيص مع 5G الشاشة: 6.53 بوصةLCD (2340 × 1080) وحدة المعالجة المركزية: Snapdragon 765G ذاكرة الوصول العشوائي: 6 غيغابايت التخزين: 128 غيغابايت، قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية: 48 ميغا بيكسل، 8 ميغابكسل فائقة السرعة، 5 ميغا بكسل ماكرو الكاميرا الأمامية: 16 ميغا بيكسل الوزن: 7.4 أونصة عمر البطارية 11:07 ساعة السعر: 400 دولار Moto G Stylus بديل رخيص لـGalaxy Note الشاشة: شاشةLCDمقاس 6.4 بوصة(2300 × 1080) وحدة المعالجة المركزية: Snapdragon 665 ذاكرة الوصول العشوائي: 4 غيغابايت التخزين: 128 غيغابايت، قابلة للزيادة. الكاميرا الخلفية: 48 ميغابيكسل رئيسية؛ 16 ميغابكسل فائقة السرعة؛ 2 ميغا بكسل ماكرو الكاميرا الأمامية: 16 ميغابكسل الوزن: 6.8 أونصة عمر البطارية 12:13 ساعة و 13 دقيقة. السعر: 299 دولاراً. Samsung Galaxy A51 حجم الشاشة: 6.5 بوصةOLED(2400 × 1080 وحدة المعالجة المركزية: Exynos 9611 ذاكرة الوصول العشوائي: 4 غيغابايت التخزين: 128 غيغابايت الكاميرا الخلفية: 48 ميغابكسل، 12 ميغابكسل فائقة الاتساع، عمق 5 ميغابكسل، ماكرو 5 ميغابكسل الكاميرا الأمامية: 32 ميغابكسل الوزن: 6.07 أونصة عمر البطارية: 9 ساعات

كانت هذه تفاصيل خبر أرخص 5 هواتف ذكية في عام 2020.. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.