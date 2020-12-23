شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تطبيق «واتساب» عن ملايين الهواتف خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صحيفة “الصن “البريطانية ، أن تطبيق واتساب للتواصل الفوري، سيتوقف خلال الأيام القليلة المقبلة، عن العمل في ملايين الهواتف.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر : “يجب على الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية قديمة أن يعلموا أن التطبيق سيتوقف عن العمل معهم بحلول العام المقبل 2021”.

وتابعت : “هذا يعني أنه لم يتبق أمامهم سوى أسبوعين لتحديث أجهزتهم في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب”.

وابتداء من 2021، سيودع التطبيق الشهير أي جهاز من أجهزة آيفون، “التي لا تعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل”.

وفيما يخص أصحاب أندرويد، فإن أقل نظام تشغيل مطلوب هو 4.0.3 أو ما فوق.

ويحتاج مستخدمو “Apple” إلى الذهاب إلى “Settings” ثم “General” ثم “About” لمعرفة نظام التشغيل في هواتفهم.

وبالنسبة لمستعملي نظام أندرويد، فسيجدون المعلومة في “Settings” ثم “About Phone”.