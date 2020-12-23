شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من وزير الموارد البشرية بتوطين هذه المهن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قراراً بتوطين المهن المحاسبية. وقال الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أصدرنا اليوم قراراً بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حداً أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل”.

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