شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق تلغرام يعلن إطلاق خدمات مدفوعة في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن تطبيق تلغرام المشفّر للمراسلة إطلاق خدمات مدفوعة اعتباراً من العام 2021 لتمويل نموّه، وفق ما أفاد أحد مؤسسيه الروس.



وكتب بافيل دوروف على قناته على التطبيق أن "تلغرام سيبدأ بتحقيق مداخيل اعتبارا من العام المقبل" من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات، مؤكداً أن "معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغيّر".

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