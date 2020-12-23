تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي لتسهيل الاستماع إلى المدونات الصوتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، يتجه الكثيرون إلى المدونات الصوتية على الانترنت (بودكاست) كوسيلة لتمضية الوقت والتواصل مع الآخرين، ولكن تراجع جودة الصوت أثناء الاستماع إلى المقابلات أو المداخلات التي تجرى عبر الهواتف أو دوائر الفيديو كونفرانس أصبحت بمثابة مشكلة مؤرقة لمن يتعاملون مع هذه المدونات.



وابتكر فريق من الباحثين من جامعة برنستن في الولايات المتحدة منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تحسين تجربة الاستماع إلى المدونات الصوتية في مرحلة جائحة كورونا وما بعدها.

و تعتمد المنظومة على تقنية "التعلم العميق" من أجل تحسين جودة الصوت في التسجيلات الصوتية للبشر.

وفي حين أن الأساليب المعمول بها حالياً لرفع جودة الصوت تعتمد على معالجة عنصر واحد من العناصر التي تؤدي لتراجع جودة الصوت مثل خفض أصوات الخلفية أو القضاء على الذبذبات الصوتية وما إلى ذلك، فإن المنظومة الجديدة يمكنها تفعيل مجموعة من المرشحات الصوتية من أجل الوصول إلى أعلى درجات نقاء الصوت بشكل آلي تماماً، وفي نفس توقيت الاستماع إلى المدونة الصوتية.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن جياكي سو الباحث بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة برنستون قوله إن "الأساليب السابقة كانت تركز بشكل أساسي على تحسين درجة فهم المتلقي للخطاب المسموع، دون تحسين جودة الصوت بالنسبة للمستمع".

"هاي فاي جان"

وأوضح أن التقنية الجديدة تحمل اسم "هاي فاي جان"، وهي تستخدم شبكة عصبية اصطناعية على غرار الوصلات العصبية الطبيعية للانسان التي يستخدمها في الاستماع للأصوات.

وتتكون المنظومة الجديدة من شبكتين منفصلتين، حيث تحاول الأولى تحليل الصوت المسموع لتحديد العيوب التي تشوبه، وتحاول الشبكة الثانية تحسين جودة الصوت لجعله أكثر وضوحاً في أذن المستمع.

ومن أجل تجربة المنظومة الجديدة، قام الباحثون باستطلاع رأي بين المتعاملين على موقع للتواصل وتبادل الخدمات والسلع عبر الانترنت يحمل اسم "أمازون ميكانيكال تورك"، وشمل الاستطلاع 28 ألف مستمع من المتعاملين على الموقع من أجل معرفة ما إذا كانت المنظومة الجديدة ساعدتهم في الاستماع بشكل أفضل إلى غيرهم على الموقع.

وجاءت منظومة "هاي فاي جان" في الصدارة بين خمسة تطبيقات أخرى يجري استخدامها حالياً لتحسين جودة الصوت على مواقع الانترنت.