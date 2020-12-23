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ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة تسعى بتشديد هذه الإجراءات إلى تجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة.
وقال مدبولي إن الإجراءات تتضمن إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة.
ووجه رئيس الوزراء بتوفير "العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء المصري: لا احتفالات في رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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