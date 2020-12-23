"لن يكون أفضل منه"... روحاني يبشر ترامب بمصير زعيم عربي راحل

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وقال روحاني، خلال جلسة الحكومة الإيرانية، إن "هذين المجنونين فرضا حربين على إيران إحداهما عسكرية والأخرى اقتصادية، وقد وضعنا يدا بيد وتلاحمنا لمواجهة الحرب العسكرية وهزمنا صدام، ورأيناه أخيرا معلقا على المشنقة، ولن يكون مصير ترامب أفضل منه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "لقد شهدنا أن الشعب الإيراني بصموده وثباته هزم من كانوا ينتظرون هزيمته، ومن هنا علينا أن نمنع الحرب الاقتصادية من تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى "هزيمة أمريكا أمام إيران على الساحة الدولية".

وقال الرئيس الإيراني: "لقد بات الأمريكيون معزولين، وكل محاولاتهم ضد إيران في مجلس الأمن الدولي باءت بالفشل، ولم يقف معهم حتى حلفاؤهم التقليديون ومن بينهم الأوروبيون"، مشددا على أن "حكومته وضعت مسألة إفشال الحظر الظالم على رأس أولوياتها وبالتالي فإن إنهاء الحظر وإفشال الحرب الاقتصادية يعني إحباط المخططات الصهيونية والرجعية اللتين تواطئتا مع المتطرفين الأمريكيين لفرض الحظر على إيران".