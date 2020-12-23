لماذا التقى أمير الكويت وزراء سابقين

© REUTERS / KUWAIT TV وقد أشاد بأدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفان، معربا عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم وذلك خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية، ومتمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، استقبل أمير الكويت كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ أحمد المنصور ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الدكتور فهد العفاسي ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة السابق الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابق مريم العقيل ووزير التربية ووزير التعليم العالي السابق الدكتور سعود الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق وليد الجاسم ووزير المالية السابق براك الشيتان. وكان أمير الكويت، قد أصدر مرسوما، في 14 ديسمبر الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، على تعيين 15 وزيرا، وتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

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