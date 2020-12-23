لبنان... الحكومة تجدد التواصل مع "ألفاريز أند مارسال" بشأن التدقيق الجنائي

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وقال غازي وزني: "استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، تقرر التواصل مع شركة ألفاريز أند مارسال".
وتابع: "الهدف من ذلك هو متابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة".
وكان مجلس النواب قد قرر بأن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".
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خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة
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