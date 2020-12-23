ضاحي خلفان: نحن أصل العرب

وكتب خلفان تغريدة على حسابه في "تويتر": "ما الذي يدعو لأفخر باليماني وأنا نجدي لساني.. عربي هذه الصحراء شبت في كياني.. عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان.. نحن اصل العرب من أول وثان بعدنا يأتون من يأتون.. لا أحد مهان.. إنما العرب هنا حيث تراني.. في الجزيرة من جنوب وإلى أقصى شمال بمكان".

​وكان خلفان قد أثار الجدل بتغريدة قبل أيام بتصريحه إلى أنه لن ينتسب إلى العرب إذا كان أصلهم من اليمن.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب"، حسب قوله.

​وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "العرب الحضارم... ذهبوا تجارا إلى الشرق فغيروا عقيدة...هذه اخلاق العرب.... نشروا دينا بحسن معاملة".