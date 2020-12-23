وكشفت وسائل إعلام سعودية الأسباب التي أدت إلى عدم انعقاد الجلسة مساء الثلاثاء كما هو معتاد.
© REUTERS
وبحسب موقع "سبق" الإخباري السعودي إن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، يرجع إلى عادة متبعة منذ سنوات.
وأشار الموقع إلى أنه "جرت العادة منذ سنوات طويلة ألا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة".
وتابعت أن الأسبوع الماضي أقر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة لعام 2021، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.
ولفت الموقع إلى أن هناك حالة أخرى لا يعقد فيها مجلس الوزراء، وهي في "الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين".
كانت هذه تفاصيل خبر له علاقة بالملك سلمان... الكشف عن سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء السعودي في موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.