له علاقة بالملك سلمان... الكشف عن سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء السعودي في موعده

وكشفت وسائل إعلام سعودية الأسباب التي أدت إلى عدم انعقاد الجلسة مساء الثلاثاء كما هو معتاد.

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وبحسب موقع "سبق" الإخباري السعودي إن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، يرجع إلى عادة متبعة منذ سنوات.

وأشار الموقع إلى أنه "جرت العادة منذ سنوات طويلة ألا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة".

وتابعت أن الأسبوع الماضي أقر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة لعام 2021، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.

ولفت الموقع إلى أن هناك حالة أخرى لا يعقد فيها مجلس الوزراء، وهي في "الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين".