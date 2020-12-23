الدفاع الجزائرية تعلن ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق) وتدمير قنبلة بولاية غليزان (شمال غرب)، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، إن قواتها نفذت خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن، ضبطت 37 تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من المخدرات تُقدر بـ 24 قنطارا و58,632 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل والدرك الوطني (تابع للجيش) أحبطت محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 185 شخصا من بينهم 17 مغربيا كانوا على متن قوارب بولايات عين تموشنت وتلمسان ومستغانم (شمال غرب) والجزائر العاصمة وبومرداس (شمال) وعنابة والطارف (شمال شرق) فيما تم توقيف 81 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وغليزان (شمال غرب) وورقلة (جنوب شرق) وغرداية (وسط) وتمنراست (جنوب) وسعيدة (شمال غرب) وجانت (جنوب).