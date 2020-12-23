شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الرئيس اللبنانى تعلن إصابتها بكورونا: "سأخوض 14 يومًا من العزل الذاتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلودين عون، ابنة الرئيس اللبنانى ميشال عون، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وغردت كلودين عون على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "سأخوض 14 يومًا من تحدي الرعاية الذاتية لطرد فيروس كورونا بعيدًا عن المنزل مع قرب عيد الميلاد 2020".



ابنة الرئيس عون على تويتر

ويخشى مراقبون من أن تؤدي إصابة مقربين من أسرة الرئيس اللبناني ميشال عون البالغ من العمر 85 عاما، إلى نقل العدوى إليه مما قد يؤثر على حالته الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 160 ألفا و979 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان لها - إلى تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1311 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16629 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وفى وقت سابق، قدمت مصر شحنة ثالثة من عقار (ريمديسيفير) الذي يُستخدم في جهود علاج فيروس كورونا، إلى وزارة الصحة اللبنانية؛ وذلك في إطار الحرص المصري على دعم لبنان ومساندته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وقال سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، في تصريح ، إن الجانب اللبناني كان قد تقدم بطلب عاجل إلى مصر للحصول على دفعة ثالثة من عقار ريمديسيفير، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية قد استجابت على الفور وقامت على إرسال كمية جديدة من العقار المطلوب.

وأضاف السفير المصري أن الشحنة المرسلة من العقار، مقدمة من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني الشقيق للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي التزاما من مصر بالاستمرار في تقديم كافة أوجه المساندة إلى الأشقاء في لبنان لمواجهة أزمة تفشي الوباء في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها.