مقتل داعشى خطير خلال ضربة جوية للتحالف الدولى بجبال حمرين بالعراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل "قيادي خطير" في تنظيم "داعش" خلال ضربات جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين.

وقالت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين، أسفرتا عن قتل ارهابيين اثنين من تنظيم داعش احدهم قيادي خطير، فضلا عن تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن، أمس /الثلاثاء/، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" في عملية أمنية مشتركة بين القوات العراقية وطيران التحالف الدولي استهدفت جبال حمرين.