شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تتسلم شحنة من لقاح فايزر وتبدأ حملة التطعيم به من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبى، تسلم أول شحنة من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبى جوا برحلة للإمارات للشحن الجوى، التابعة لطيران الإمارات.

ونشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى على "تويتر"، صوراً من عملية نقل تخزين الشحنة في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.

وسبق ان أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن التسجيل الطارئ للقاح الخاص بشركة "فايزر- بيونتيك" ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" فى الدولة، وهو ثانى لقاح يتم تسجيله واعتماده فى الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التى تسجل وتعتمد اللقاح.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميرى - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة "فايزر" لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة فى الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة وأمان اللقاح للاستخدام.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد "كوفيد – 19" بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارا من اليوم الأربعاء.