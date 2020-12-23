شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل 4 عناصر إرهابية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أربعة عناصر إرهابية فى محافظة كركوك، وقالت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على أربعة ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي. وأضافت الوكالة أنهم عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ومستلزمات طبية وملابس واجهزة اتصال لعناصر التنظيم المتواجدين داخل احد اوكار داعش في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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