«شؤون الحرمين»: لا إصابات بين المعتمرين أو الزائرين بفيروس كورونا (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، عن الوضع الصحي للمعتمرين والزائرين والمصلين بالحرم المكي.
وأكد “المنصوري”، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس “كورونا” المُستجد حتى الآن بين الزائرين والمعتمرين والمصلين، مشدداً على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال المنصوري إنه يجرى متابعة كل المستجدات الخاصة بالفيروس والتعليمات، ومدى تطبيق الإجراءات بشكل دوري مع وزارة الصحة.
ولفت إلى أنه يجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفي مقدمتها تعقيم ساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف، مع استمرار التباعد في الصلاة والطواف، وكذلك تركيب كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة قاصديه.
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