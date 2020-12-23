شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية» تحذر من مخاطر الاقتراض على الأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء، من مخاطر الاقتراض الذي قد يكون بداية لأزمة مالية.

وقالت: إن الاقتراض هو أحد الحلول المالية لرفع السيولة وتسهيل تحقيق الأهداف ولكن يشمل على بعض المخاطر.

وأشارت إلى أنه يساعد أحياناً كثيرة في تجاوز أزمات، وقد يكون أيضاً بداية لأزمة مالية كبيرة تؤثر على الوضع المالي.