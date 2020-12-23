شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تكشف حقيقة فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نفت وزارة العدل الأنباء التي يتم تداولها حول فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك .

وشددت العدل على أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني ، وفقاً لـ “اليوم” .

كما أوضحت ، أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأضافت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.