ما هي خطورة كوب قهوة يومياً أثناء الحمل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً أثناء الحمل يزيد من احتمالات الإجهاض أو ولادة الجنين ميتاً.



وبحثت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1000 حامل، بينهن 290 أنجبن رضعاً موتى، في تناول الكافيين يومياً أثناء الحمل، وربط كل 100 ملجم من الكافيين يومياً أثناء الحمل، أي ما يعادل أقل من كوب واحد من القهوة المفلترة، بزيادة خطر وفاة الجنين بـ 27%. ويُعتقد أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية في المشيمة، ما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين.

وقال البروفيسور ألكسندر هيزيل، المؤلف الأول للدراسة ومدير مركز تومي لأبحاث صحة الأم والجنين في جامعة مانشستر: «ان دراستنا وجدت أنه حتى الكمية القليلة نسبياً من الكافيين يومياً مرتبطة بخطر الإجهاض».